В Україні буде вітряно, а дощі прийдуть ближче до Покрови

У середу 6 жовтня українцям прогнозують вітряну, але суху погоду, дощі в Україну прийдуть 12-15 жовтня.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Вітряно буде завтра (6 жовтня - ред.) в Україні. 6-го жовтня найсильніші пориви очікуються в західних областях, в Криму та Приазов'ї. Напрямок вітру - переважно з південного сходу.

Опадів у середу в Україні не передбачається".

Деталі: Вночі температура повітря протримається на рівні +2+9 градусів, місцями заморозки (виняток - Закарпаття та значна частина Півдня), вдень потепліє до +11+15, на Заході до +13+18 градусів.

У Києві 6-го жовтня передбачається суха погода. Вітер рвучкий південно-східний.

Найближчої ночі в столиці +4+7 градусів, вдень очікується +11+13 градусів.

За словами синоптика, суху погоду перервуть південно-західні вологі атмосферні фронти на наступному тижні.

Тож дощі прийдуть в Україну ближче до Покрови - впродовж 12-15 жовтня.