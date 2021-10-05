Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україні буде вітряно, а дощі прийдуть ближче до Покрови

Вівторок, 5 жовтня 2021, 12:55
В Україні буде вітряно, а дощі прийдуть ближче до Покрови
фото: УП

У середу 6 жовтня українцям прогнозують вітряну, але суху погоду, дощі в Україну прийдуть 12-15 жовтня.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Дослівно: "Вітряно буде завтра (6 жовтня - ред.) в Україні. 6-го жовтня найсильніші пориви очікуються в західних областях, в Криму та Приазов'ї. Напрямок вітру - переважно з південного сходу.

Опадів у середу в Україні не передбачається".

Деталі: Вночі температура повітря протримається на рівні +2+9 градусів, місцями заморозки (виняток - Закарпаття та значна частина Півдня), вдень потепліє до +11+15, на Заході до +13+18 градусів.

 

У Києві 6-го жовтня передбачається суха погода. Вітер рвучкий південно-східний.

Найближчої ночі в столиці +4+7 градусів, вдень очікується +11+13 градусів.

За словами синоптика, суху погоду перервуть південно-західні вологі атмосферні фронти на наступному тижні.

Тож дощі прийдуть в Україну ближче до Покрови - впродовж 12-15 жовтня.

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
погода
Метеорологічне попередження: на Київщину йдуть грози
У Києві зафіксували рекорд добової кількості опадів
У Франківську через негоду впала частина пішоходного мосту
Останні новини
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
15:43
Британська розвідка оцінила кібератаку на "Київстар": одна з наймасштабніших
Усі новини...
Реклама: