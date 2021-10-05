У Києві посилили карантин: у заклади не пускатимуть без COVID-сертифіката або ПЛР-теста

Київська адміністрація посилила карантинні заходи у столиці – починаючи з 5 жовтня відвідувачів у держадміністраціях, ЦНАПах, підприємствах та організаціях, незалежно від форми власності, прийматимуть лише за наявності COVID-сертифіката або ПЛР-теста.

Джерело: протокол №15 засідання штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації від 1 жовтня, Солом’янська РДА у Facebook

Дослівно Солом’янська РДА: "Увага!! Від 5 жовтня прийом відвідувачів у ЦНАПах м. Києва не буде здійснюватися без наявності: 1) негативного результату тестування на COVID-19 (ПЛР) або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу, який проведений не більш як за 72 години до відвідування закладу, 2) документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або однієї дози вакцини".

Скриншот з Facebook

Деталі: Згідно з протоколом, такі ж обмеження поширюються на підприємства та організації, незалежно від форми власності, які розташовані у Києві.

Вимога щодо теста чи сертифіката не поширюється на осіб, які не досягли 18 років.

Також, згідно з протоколом, відвідувачі установ і організацій мають носити захисні маски і дотримуватись дистанції у 1,5 м.

У протоколі вказано, що термін виконання цього рішення з 5 жовтня.

"Українська правда" звернулася по коментарі з цього приводу до Київської міської адміністрації.

Згодом повідомлення на Facebook-сторінці Солом’янської РДА стало недоступне.

Upd. Пізніше КМДА оприлюднила повідомлення, в якому заявила, що карантин не посилюють, доки столиця у "жовтій" зоні, а лише готуються до нього. Тому тести й сертифікати наразі не потрібні для відвідування закладів.