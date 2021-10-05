Борги шахт на Донеччині складають майже 20 млрд – ОДА

З початку року на державні шахти в Донецькій області надійшло понад 1,7 млрд гривень на виплату заробітної плати. Однак це лише погашення частини загальної заборгованості.

Джерело: глава ОДА Павло Кириленко на брифінгу, якого цитують "Новости Донбасса"

Пряма мова Кириленка: "За місяць заборгованість по заробітній платі скоротилася майже на 170 мільйонів гривень, але досі є значною - всього 540,2 млн гривень.

Шахти досі мають величезну заборгованість по інших рахунках, зокрема, понад 9 млрд гривень за електрику і 1,8 млрд гривень перед Пенсійним фондом, всього ж - понад 19 млрд гривень. Це заборгованість минулих років ".

Деталі: Він уточнив, що кошти, які надходять, направляються на погашення поточної заборгованості та оплату електроенергії.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський, говорячи про збиткові шахти, заявив, що потрібно або дати людям альтернативу, або модернізувати їх.