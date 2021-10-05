Нові обшуки та 6 підозр: столична прокуратура підбила підсумки дня

5 жовтня Київська міська прокуратура за фактами розкрадання державних коштів прийшла з обшуками в низку комунальних підприємств, серед яких «Київтеплоенерго» та «Київводоканал».

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За фактами розкрадання державних коштів були проведені обшуки на КП «Київтеплоенерго», ПрАТ «Київводоканал», КНП «Консультативно-діагностичний центр» Святошинського району, КП по утриманню зеленних насаджень Святошинського та Голосіівського районів, а також в офісних приміщеннях низки підрядних організацій, які виконували роботи на замовлення цих підприємств за бюджетні кошти.

Окрім того, в межах інших проваджень повідомлено про підозру 6 особам, з яких 2 - керівники підрядних організацій, 4 - чинні посадовці комунальних підприємств (двоє - керівної ланки).

Загальна сума збитків, завданих державі та громаді, складає понад 2 млн 150 тис гривень.