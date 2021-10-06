Франція та Іспанія закликали ЄС розслідувати стрибок цін на газ
Міністри фінансів Франції, Іспанії, Греції, Чехії та Румунії закликали ЄС розслідувати причину стрімкого зростання цін на газ.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Міністри виступили зі спільною заявою з проханням до ЄС розробити інструментарій, щоб "негайно реагувати на різкий стрибок цін". Вони закликали до розслідування, чому поточних газових контрактів було недостатньо; заявили, що блок повинен координувати закупівлі, щоб "підвищити нашу переговорну позицію", і закликали до перегляду ринків електроенергії.
Європейська комісія, виконавчий орган блоку, на наступному тижні збирається опублікувати комплекс заходів, яких національні уряди можуть вжити, щоб послабити вплив високих цін.
Що передувало: 5 жовтня ф'ючерси на газ у Європі встановили історичний рекорд - перевищивши позначку в 1400 дол за тисячу кубів (1427 дол).
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Нагадаємо:
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Від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі.
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Ціни зумовлені низькими запасами у підземних сховищах після минулорічних морозів, посилені виснаженням Газпрому своїх європейських ПСГ.
- Внаслідок дефіциту газу на європейському ринку виробники електроенергії вдалися до закупівель вугілля. Це спричинило зростання цін до найвищих рівнів з 2008 року у понад 200 доларів за тонну.