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"Просто неправда": Цукерберг заперечив звинувачення, що Facebook ставить прибуток вище безпеки

Середа, 6 жовтня 2021, 06:19
Просто неправда: Цукерберг заперечив звинувачення, що Facebook ставить прибуток вище безпеки

Генеральний директор Facebook Inc Марк Цукерберг заявив, що звинувачення в тому, що компанія ставить прибуток вище безпеки користувачів, "просто не відповідають дійсності".

Джерело: Цукерберг у Facebook, Bloomberg

Дослівно: "В основі цих звинувачень лежить ідея про те, що ми ставимо прибуток вище безпеки і благополуччя. Це просто неправда. Наприклад, один крок, який був поставлений під сумнів, - це коли ми запровадили зміну значущих соціальних взаємодій в стрічку новин.

Ця зміна показала менше вірусних відео і більше контенту від друзів і сім'ї - що ми і зробили, знаючи, що це буде означати, що люди будуть проводити менше часу на Facebook, але дослідження показало, що це правильно для благополуччя людей".

Що передувало: Незадовго до заяви Цукерберга колишня співробітниця Facebook Френсіс Хоген  дала свідчення на слуханнях в Сенаті про свій досвід роботи і внутрішнє дослідження, яке, за її словами, показало, що компанія приділяє пріоритетну увагу прибутку.

Хоген заявила, що Facebook зазвичай приймає рішення, які ставлять інтереси бізнесу вище безпеки користувачів. За її словами, "були конфлікти інтересів між тим, що було добре для суспільства, і тим, що було добре для Facebook".

Нагадаємо:

  • Минулого місяця The Wall Street Journal, посилаючись на огляд внутрішніх документів компанії, які включали звіти про дослідження, онлайн-обговорення співробітників і проєкти презентацій для вищого керівництва, повідомив, що, хоча дослідники Facebook виявили "згубні наслідки платформи", компанія не змогла їх виправити.
  • У статтях Wall Street Journal зазначалося, що Facebook звільнив високопоставлених користувачів від деяких або всіх своїх правил, применшив негативний вплив Instagram на молодь, вніс зміни до свого алгоритм, що зробив платформу "злішою", і мав слабку реакцію на тривогу співробітників з приводу того, як платформа використовується торговцями людьми в країнах, що розвиваються.

Теми: соцмережі
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