Ще 117 тисяч українців отримали ковід-вакцину: перша і друга дози порівну
Середа, 6 жовтня 2021, 08:39
5 жовтня в Україні проти Covid-19 щепили 117 234 людини: першу дозу вакцини отримали 58 659 людей, другу дозу – 58 575 людей.
Джерело: дані МОЗ
Деталі: У цей вівторок для імунізації населення проти коронавірусу працювали: 887 мобільних бригад, 2 938 пунктів щеплення та 346 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 13 180 072 щеплення, щеплено 7 300 774 людини.
Одну дозу вакцини отримали 7 300 772 людини, повністю імунізовані – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП