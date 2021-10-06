Ще 117 тисяч українців отримали ковід-вакцину: перша і друга дози порівну

5 жовтня в Україні проти Covid-19 щепили 117 234 людини: першу дозу вакцини отримали 58 659 людей, другу дозу – 58 575 людей.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: У цей вівторок для імунізації населення проти коронавірусу працювали: 887 мобільних бригад, 2 938 пунктів щеплення та 346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 13 180 072 щеплення, щеплено 7 300 774 людини.

Одну дозу вакцини отримали 7 300 772 людини, повністю імунізовані – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП