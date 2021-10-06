Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Ще 117 тисяч українців отримали ковід-вакцину: перша і друга дози порівну

Середа, 6 жовтня 2021, 08:39
МОЗ

5 жовтня в Україні проти Covid-19 щепили 117 234 людини: першу дозу вакцини отримали 58 659 людей, другу дозу – 58 575 людей.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: У цей вівторок для імунізації населення проти коронавірусу працювали: 887 мобільних бригад, 2 938 пунктів щеплення та 346 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проведено 13 180 072 щеплення, щеплено 7 300 774 людини.

Одну дозу вакцини отримали 7 300 772 людини, повністю імунізовані – 5 879 300 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Теми: вакцинаціякоронавірусCovid-2019здоров'я


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Водій Hummer, який збив на смерть дитину, вийшов з СІЗО – ЦПК

Новини 7 жовтня: відставка Разумкова, коронавірус набирає обертів

МОЗ затвердив перелік професій, для яких вакцинація від ковіду – обов'язкова

"Слуги" про можливість забрати мандат у Разумкова: Юристи кажуть, є підстави

"Батьківщина" відреагувала на слова Разумкова про її коаліцію зі "слугами"

відеоКива привітав Путіна з днем народження

Усі новини...
вакцинація
Директор київської школи судиться з Кабміном через примусову вакцинацію вчителів
Суд виніс перший вирок лікарю за підробку сертифікатів про вакцинацію
У Києві друге COVID-щеплення отримали більше людей, ніж перше
Останні новини
23:06
Лашет заявив про готовність піти з посади глави ХДС - ЗМІ
22:37
У Польщі затримали 8 осіб у справі про смерть українця в витверезнику
22:14
Новини економіки: причина нападу на журналістів, падіння ціни на газ після слів Путіна
22:03
Європарламент закликав до нових санкцій проти Білорусі та трибуналу над Лукашенком
21:52
Київ витратить 2 млрд для збереження поточних тарифів на опалення
21:39
Водій Hummer, який збив на смерть дитину, вийшов з СІЗО – ЦПК
21:20
Перший в Україні автобан почнуть будувати 2022 року – Шмигаль
21:12
Новини 7 жовтня: відставка Разумкова, коронавірус набирає обертів
21:04
Курс гривні до долара наближається до 26,3
20:53
Бельгія планує дозволити чотириденний робочий тиждень
Усі новини...