Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У РФ новий антирекорд смертності від covid-19: вперше більше 900 випадків

Середа, 6 жовтня 2021, 11:59

Вперше за весь період пандемії в Росії зареєстрували понад 900 випадків смертей серед хворих на коронавірус COVID-19.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Відзначається, що за минулу добу в РФ померли 929 пацієнтів і це новий антирекорд.

Добовий приріст нових хворих на коронавірус в РФ склав 25 133 випадки.

Зростання смертності серед хворих на COVID-19 в Росії почалося з 20-х чисел вересня.

Найбільше число померлих в Москві - 71, в Санкт-Петербурзі - 55, в Свердловській області - 46.

Окупанти публікують інформацію про захворювання на коронасірус із даними з окупованого Росією Криму. Зокрема, повідомляється, що за 5 жовтня на території Криму зареєстрували 452 випадки інфекції.

За даними окупаційної влади, це - четвертий поспіль добовий антирекорд зі збільшення кількості випадків COVID у Криму.

Теми: РосіяCovid-2019коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука

відео, інфографікаМедведчуку оголосили нову підозру: держзрада та сприяння тероризму

Через напад на "Схеми" в "Укрексімбанку" оголосили третю підозру 

У момент смерті Поляков був напідпитку, посварився зі Скороход - поліція

Рада не змогла обрати першого віцеспікера

Труханов заявив, що НАБУ взялося за нього через вказівку Саакашвілі

Усі новини...
Росія
Україна і ще три країни Європи приєдналися до продовження санкцій ЄС проти Росії
У Росії втричі більше хворих на Covid, ніж рік тому
Північний потік-2: Данія дала дозвіл на запуск, Німеччина вимагає гарантій 
Останні новини
18:19
Часткова приватизація Укргазбанку: у фінустанові повідомили, на якому етапі угода
18:08
СБУ перевірить причетність Порошенка і Гонтаревої до справи Медведчука
18:05
Для Медведчука проситимуть тримання під вартою чи заставу в мільярд гривень 
17:53
Гривня на закритті міжбанку трохи ослабла
17:48
Політична криза в Австрії: партнери Курца по коаліції вимагають відставки
17:46
Львів просить Зеленського дати 98-річному ветерану УПА звання Героя України
17:31
УЗ скоротила збиток до пів мільярда
17:23
відео, інфографікаМедведчуку оголосили нову підозру: держзрада та сприяння тероризму
17:18
Щороку 46 тисяч підлітків накладають на себе руки – ЮНІСЕФ
16:54
Юристи зі США допомагали китайцям купити через офшори акції "Мотор Січі" – Pandora Papers
Усі новини...