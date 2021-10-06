У РФ новий антирекорд смертності від covid-19: вперше більше 900 випадків

Вперше за весь період пандемії в Росії зареєстрували понад 900 випадків смертей серед хворих на коронавірус COVID-19.

Джерело: російський "Інтерфакс"

Деталі: Відзначається, що за минулу добу в РФ померли 929 пацієнтів і це новий антирекорд.

Добовий приріст нових хворих на коронавірус в РФ склав 25 133 випадки.

Зростання смертності серед хворих на COVID-19 в Росії почалося з 20-х чисел вересня.

Найбільше число померлих в Москві - 71, в Санкт-Петербурзі - 55, в Свердловській області - 46.

Окупанти публікують інформацію про захворювання на коронасірус із даними з окупованого Росією Криму. Зокрема, повідомляється, що за 5 жовтня на території Криму зареєстрували 452 випадки інфекції.

За даними окупаційної влади, це - четвертий поспіль добовий антирекорд зі збільшення кількості випадків COVID у Криму.