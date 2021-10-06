Захворюваність на COVID-19 в Польщі за тиждень виросла на 70%

Захворюваність на COVID-19 в Польщі за останній тиждень виросла на 70%.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемара Краска, пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.pl.

"Сьогодні ми перевищили 2 тисячі щоденних випадків. Це рівно 2085 випадків. Це збільшення на понад 70% випадків порівняно з попереднім тижнем. Має загорітися червоне світло", - сказав заступник міністра охорони здоров’я.

За його словами, "це той самий момент, коли ми повинні вакцинуватися, оскільки четверта хвиля очевидно прискорюється, особливо в тих регіонах, де число вакцинованих є найнижчим",

При цьому він вказав, що уряд поки не планує загальнонаціональні обмеження, які діяли в попередні хвилі пандемії.

"Ми не плануємо жодних обмежень щодо економіки. Якщо вони є, то в масштабах повітів", - сказав він.

За час пандемії в Польщі було зафіксовано понад 2,9 млн випадків коронавірусу, близько 75 тисяч людей померли.

Понад 19,5 млн осіб повністю вакциновані від коронавірусу в Польщі. За даними ЗМІ, майже 40% населення, які мають право вакцинуватися, досі не скористалися цією можливістю.