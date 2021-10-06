Квартирні рейдери при спробі втечі наїхали автівкою на поліцейських

У Харкові поліція провела затримання злочинців, які силою відбирають квартири у людей. Під час спецоперації зловмисники спробували втекти та скоїли наїзд на двох оперативників.

Джерело: сайт Національної поліції

Деталі: Поліція Харківської області та міста Дергачі викрила діяльність злочинної групи, яка викрадала людей - незахищених верств населення - задля заволодіння їхнім житлом. Погрозами та фізичним насильством примушували потерпілих переоформити на них нерухомість.

Фото з місця події джерело: пресслужба поліції

Встановлено, що організував діяльність угруповання неодноразово засуджений 44-річний харків’янин. У спільники залучив двох чоловіків та двох жінок. Усі вони мешканці Харкова та області. Троє з них також мають кримінальний досвід за плечима за крадіжки, грабунки, шахрайства та угони.

Фото з місця події джерело: пресслужба поліції

5 жовтня в Харкові поліція затримала 4 злочинців та звільнила потерпілого, який перебував у їхній автівці. Вони змусили чоловіка підписати документи, на підставі яких планували переоформити його приватний будинок.

Під час проведення поліцейської спецоперації фігуранти намагалися втекти від правоохоронців та скоїли наїзд на двох оперативників, в наслідок чого співробітники поліції отримали тілесні ушкодження.

За скоєне зловмисникам загрожує до 10 років в’язниці.