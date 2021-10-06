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Путін звинуватив Єврокомісію у рекордній ціні газу

Середа, 6 жовтня 2021, 16:27
Путін звинуватив Єврокомісію у рекордній ціні газу
Володимир Путін, фото: pixabay

Президент Росії Владімір Путін заявив, що ціна на газ в Європі побила всі історичні рекорди через "різкі необдумані дії" і помилки влади Європейського Союзу.

Джерело: Путін на відеонараді з питань розвитку енергетики, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське видання РБК

Деталі: Президент РФ сказав, що світова економіка зараз відновлюється після коронавірусної кризи, у результаті чого попит на енергоносії збільшується, і ціни на них ростуть.

Однак, за його словами, до різкого зростання цін на європейському енергетичному ринку призвело не тільки це, але й "різкі необдумані дії" і помилки влади ЄС.

"Глобальний енергетичний ринок не терпить суєти і торохкань, інвестиційні плани тут носять довгостроковий характер. Тому різкі необдумані дії можуть привести і, судячи з сьогоднішньої ситуації на ринку, вже призводять до серйозних дисбалансів", - сказав Путін.

Він назвав помилкою ухвалене Єврокомісією рішення про згортання довгострокових контрактів на поставки газу і переорієнтацію на біржову торгівлю паливом.

"Сьогодні стало абсолютно очевидним, що ця політика є помилковою - помилковою, оскільки не враховує специфіки газового ринку через велику кількість факторів невизначеності. А в результаті зараз ціна на газ побила всі історичні рекорди: сьогодні вона вже наближається до двох тисяч доларів за тисячу кубометрів - це більш ніж в десять разів більше від середньої ціни минулого року", - зазначив Путін.

Газ на головному європейському хабі TTF злетів 6 жовтня на 40% і встановив новий рекорд у майже 2 тисячі доларів за тисячу кубометрів.

Франція, Іспанія та три інші європейські країни закликали ЄС негайно вжити заходів, щоб пом'якшити удар від стрімко зростаючих цін на газ та розслідувати причину цього.

Європейська комісія має опублікувати наступного тижня комплекс заходів, які національні уряди можуть вжити, щоб послабити вплив високих цін.

Лідери Європейського союзу на саміті пізніше у жовтні обговорюватимуть ідею створення стратегічного запасу газу та відокремлення цін на електроенергію від цін на газ.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПутінЄврокомісіягазціни
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