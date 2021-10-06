Штрафувати за приховування інформації про кінцевих бенефіціарів почнуть з грудня – Мін'юст
Нарахування штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників розпочнеться з грудня, а не з 11 жовтня, через низьку пропускну спроможність реєстраційної системи і значний попит на таку реєстрацію.
Джерело: глава Мін’юсту Денис Малюська у Facebook
Пряма мова Малюська: "Усі налякані великим штрафами за неподання інформації про КБВ, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня. Так от, у жовтні 2021 штрафів точно НЕ буде (і в листопаді також)".
Деталі: За словами міністра, це пов’язане з низькою пропускною спроможність реєстраційної системи і з тим, що кількість юридичних осіб, які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, становить більше 1 мільйона.
Станом на 6 жовтня відомості подали лише 171 333 юрособи.
Малюська також нагадав, що обов’язковою ознакою будь-якого адмінправопорушення є наявність вини (ст. 9 КпАП), тому, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, неможливо буде складати адмінпротоколи.
Міністр не рекомендує зараз "брати штурмом державних реєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про КБВ".
Малюська переконаний, що проблему має остаточно вирішити законопроєкт №5807.
Передісторія:
- У 2019 році Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який вимагає від компаній оприлюднення бенефіціарів.
- Згідно з законом, українські компанії до 10 жовтня мають подати звіт про своїх кінцевих бенефіціарних власників.
- За невиконання цієї вимоги компаніям загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень.