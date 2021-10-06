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Штрафувати за приховування інформації про кінцевих бенефіціарів почнуть з грудня – Мін'юст

Середа, 6 жовтня 2021, 16:38
Штрафувати за приховування інформації про кінцевих бенефіціарів почнуть з грудня – Мін'юст
Денис Малюська. Фото з Facebook

Нарахування штрафів за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників розпочнеться з грудня, а не з 11 жовтня, через низьку пропускну спроможність реєстраційної системи і значний попит на таку реєстрацію.

Джерело: глава Мін’юсту Денис Малюська у Facebook

Пряма мова Малюська: "Усі налякані великим штрафами за неподання інформації про КБВ, які почнуть застосовуватися після 11 жовтня. Так от, у жовтні 2021 штрафів точно НЕ буде (і в листопаді також)".

Деталі: За словами міністра, це пов’язане з низькою пропускною спроможність реєстраційної системи і з тим, що кількість юридичних осіб, які повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, становить більше 1 мільйона.

Станом на 6 жовтня відомості подали лише 171 333 юрособи.

Малюська також нагадав, що обов’язковою ознакою будь-якого адмінправопорушення є наявність вини (ст. 9 КпАП), тому, враховуючи поточний стан справ та презумпцію невинуватості, неможливо буде складати адмінпротоколи.

Міністр не рекомендує зараз "брати штурмом державних реєстраторів та переплачувати космічні гроші юристам за допомогу з поданням відомостей про КБВ".

Малюська переконаний, що проблему має остаточно вирішити законопроєкт №5807.

Передісторія:

  • У 2019 році Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", який вимагає від компаній оприлюднення бенефіціарів.
  • Згідно з законом, українські компанії до 10 жовтня мають подати звіт про своїх кінцевих бенефіціарних власників.  
  • За невиконання цієї вимоги компаніям загрожує штраф від 17 до 51 тисячі гривень.  

Українська правда

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Теми: Мін'юстштрафи
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