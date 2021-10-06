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На Закарпатті готували серію терактів на завдання російських спецслужб – СБУ

Середа, 6 жовтня 2021, 18:09
На Закарпатті готували серію терактів на завдання російських спецслужб – СБУ
на фото "паспорт" організатора терктів

СБУ запобігла вчиненню терористичних актів у прикордонному районі Закарпатської області. Зловмисники за завданням організатора з РФ планували підпалити Генконсульства сусідньої країни та замовити вбивство громадського діяча.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Злочинці намагалися вчинити теракти для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в регіоні та дискредитації України на міжнародній арені.

Силовики встановили організатора злочинів, він переховується у РФ, він у розшуку. За даними слідства, це уродженець Луганської області. Він був завербований представниками спецслужб РФ.

На завдання своїх "кураторів" агент планував вчинення підпалів зарубіжної дипломатичної установи, декількох автомобілів з іноземною реєстрацією і пошкодити історичний пам’ятник на території Закарпаття.

Крім того, зловмисник підшукував виконавця для вбивства місцевого громадського діяча, за це він "гарантував" $30 тис.

Серед інших "завдань" був також збір і передача спецслужбам РФ секретних відомостей про військові об’єкти на території регіону.

СБУ викрила всіх учасників запланованих терактів.

 

Українська правда

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Теми: ЗакарпаттяСБУтерактРосія
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