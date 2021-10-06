В колоніях ОРДО знущаються над в’язнями – Денісова

Керівництво двох колоній, розташованих в окупованій частині Донецької області, знущається над в’язнями.

Джерело: уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова у Telegram

Пряма мова: "Отримала звістку про жахливу ситуацію в місцях позбавлення волі, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, де незаконно утримуються українські громадяни".

Деталі: За інформацією омбудсменки, керівництво Макіївської колонії №32 та Сніжнянської виправної колонії №127 систематично залякує та вимагає гроші у в’язнів. На кожного встановлюється певна сума, яку необхідно щомісяця віддавати.

Ув'язнених, які відмовляються платити, переводять до іншого бараку, не пристосованого для проживання - там частково немає дверей, вікон, відсутнє централізоване опалення, водопостачання та каналізація.

"В осінньо-зимовий період заручники залишаються практично "на вулиці" при тому, що їхнє здоров'я підірвано тортурами і голодом. Вони мають тяжкі хронічні захворювання: діабет, хвороби серця та нервової системи", - пише Денісова.

За її словами, також в колоніях є вкрай критичною ситуація з COVID-19. Багато хто з в’язнів має усі ознаки захворювання, проте медична допомога їм не надається, а передані родичами ліки не доходять через розкрадання адміністрацією.

Крім того, упродовж дня хворим заручникам заборонено прилягти на ліжко, адже за це вони отримають покарання карцером за порушення режиму.

Денісова звернулася до голови Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільди Богнер та голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Флоранс Жиллєтт щодо проведення моніторингових візитів в зазначені установи для відновлення порушених прав українських громадян та надання їм належної медичної допомоги.

Також омбудсменка звернулася до представника ОБСЄ у гуманітарній підгрупі в Тристоронній контактній групі Шарлотти Реландер з проханням вжити заходів реагування на зазначені випадки порушення прав людини.