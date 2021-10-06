Путін зробив вигляд, що турбується про чесний транзит газу через Україну

Президент Росії Володимир Путін попросив міністра енергетики Миколу Шульгінова взяти на контроль виконання зобов'язань щодо поставок газу в Європу через територію України.

Джерело: "РИА Новости" з посиланням на нараду у Путіна з енергетики

Пряма мова: "Я прошу вас як міністра енергетики взяти ці питання на особистий контроль і забезпечити виконання "Газпромом" всіх своїх контрактних зобов'язань щодо транзиту російського газу через територію України в Європу...

Потрібно повністю дотримуватися контрактних зобов'язань з транзиту, прокачування нашого газу через територію України, через ГТС України. По-перше, не треба нікого ставити в скрутне становище, включно з Україною, незважаючи на всі моменти, пов'язані з російсько-українськими відносинами на сьогоднішній день. А по-друге, не потрібно підривати довіру до "Газпрому" як до абсолютно надійного партнера в усіх відношеннях".

Нагадаємо: Поточний контракт між РФ і Україною передбачає, що "Газпром" повинен платити Україні за прокачування по її території 40 млрд кубометрів газу, але сам транзит може і не здійснювати.

Ось що з цього приводу сказав глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко: "За поточним контрактом" Газпром "платить за 40 млрд кубометрів транзиту через Україну на рік. Путін каже, що вони будуть виконувати вимоги контракту. Але ці вимоги - "качай або плати". Тобто можна платити і не качати. Тому фізичних обсягів транзиту з запуском "Північного потоку - 2" може і не бути".