"Слуга народу" запропонувала на спікера Ради Стефанчука
Четвер, 7 жовтня 2021, 12:32
Парламентська фракція "Слуга народу" делегувала Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради.
Джерело: речниця СН Юлія Палійчук у Telegram
Пряма мова: "Фракція політичної партії "Слуга народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту.
Більшістю голосів народних депутатів на посаду голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук".
Деталі: На посаду першого заступника голови парламенту замість Стефанчука фракція делегувала голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.
Передісторія: У четвер народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи.
Українська правда