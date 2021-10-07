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"Слуга народу" запропонувала на спікера Ради Стефанчука

Четвер, 7 жовтня 2021, 12:32
Слуга народу запропонувала на спікера Ради Стефанчука
Руслан Стефанчук, фото з його Facebook-сторінки

Парламентська фракція "Слуга народу" делегувала Руслана Стефанчука на посаду голови Верховної Ради.

Джерело: речниця СН Юлія Палійчук у Telegram

Пряма мова: "Фракція політичної партії "Слуга народу" провела засідання, на якому обговорила кадрові призначення в керівництві парламенту.

Більшістю голосів народних депутатів на посаду голови Верховної Ради України від монобільшості делегований Руслан Стефанчук".

Деталі: На посаду першого заступника голови парламенту замість Стефанчука фракція делегувала голову партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка.

Передісторія: У четвер народні депутати проголосували за звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради. Відповідне рішення підтримали 284 нардепи.

Українська правда

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Теми: Верховна РадаСлуга народу
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