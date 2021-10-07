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Віцепрем'єрка: Україна прагне до єдиної економічної зони з ЄС

Четвер, 7 жовтня 2021, 14:06

Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина вважає, що Україна повинна виходити на більш амбітний формат діалогу з Євросоюзом і говорити про створення єдиної економічної зони.

Про це Стефанішина розповіла у інтерв’ю "Європейській правді".

"Ми маємо говорити про створення єдиної економічної зони. Тобто не просто зони вільної торгівлі, адже ми це вже маємо відповідно до Угоди про асоціацію.

Натомість ми прагнемо спільного економічного простору, в основі ідеології якого лежатиме повний доступ до всіх чотирьох свобод ЄС", - сказала вона, маючи на увазі переміщення товарів, послуг, робочої сили і капіталу.

"Це інша ідеологія та релігія – створення єдиного ринку з ЄС", - зауважила віцепрем’єрка.

12 жовтня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Його результати дадуть відповідь на питання, чи виправдані амбіції Києва щодо масштабного оновлення Угоди про асоціацію.  

Читайте детальніше в інтерв’ю: Ольга Стефанішина: Такого масштабного перегляду угоди з ЄС не знала жодна інша країна

Теми: ЄСекономіка
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