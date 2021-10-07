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Рада не змогла призначити нового спікера, відклали на п’ятницю

Четвер, 7 жовтня 2021, 15:16
Фото Дмитра Ларіна, УП

Народні депутати продовжать обрання нового голови Верховної Ради у п’ятницю, 8 жовтня.

Джерело: засідання парламенту 7 жовтня

Пряма мова головуючої на засіданні Олени Кондратюк: "На голосування рано ще ставити. У нас є ще виступи від народних депутатів, тому ми продовжимо завтра обговорення цього питання. Зараз оголошую засідання закритим".

Деталі: Вона також нагадала, що на 16:00 заплановане позачергове засідання Ради.

На засіданні 7 жовтня відбулося представлення кандидатів на посаду спікера.

Загалом на крісло голови ВР висунули 5 кандидатур.

Фракція "Слуга народу" делегувала на цю посаду нинішнього першого віце-спікера Руслана Стефанчука, "Голос" – Ярослава Железняка, "Європейська солідарність" – Яну Зінкевич, нардепи Гео Лерос та Олексій Гончаренко запропонували кандидатури один одного.

Далі головуюча по черзі надала слово для виступу кандидатам на посаду.   

Стефанчук почав із слів вдячності "Слузі народу", яка його висунула на цю посаду, і закінчив теж подякою – тим, хто за нього проголосує, і тим, хто не голосуватиме, бо це, за його словами, буде "дороговказом, щоб стати кращим".

Він також подякував колегам по президії, зокрема звільненому 7 жовтня спікеру Дмитру Разумкову.

Народні депутати Железняк і Лерос зняли свої кандидатури з розгляду.

Железняк пояснив це тим, що не підійде для цієї посади, бо він "робив би на посаді те саме, що робив попередній голова – дотримувався б регламенту, а це не дуже цінується в цій залі".  

Лерос заявив, що сенсу у голосуванні нема, бо "все давно вирішено в Офісі президента".  

Гончаренко заявив, що його програма – "зробити Раду Верховною знов, перетворити офісно-президентську республіку на парламентсько-президентську республіку". 

За його словами, перше, що він зробить на посаді спікера, – це вирве і викине з Ради телефон з написом "президент".   

Зінкевич заявила, що може "стати справді незалежним головою Ради".  

Передісторія: 

Ірина Балачук, УП
Теми: Верховна РадаСтефанчук


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