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Арахамія: Разумков привів у партію всього 3 людини

Четвер, 7 жовтня 2021, 16:46
Арахамія: Разумков привів у партію всього 3 людини
ДАВИД АРАХАМІЯ, ФОТО З FACEBOOK НАРДЕПА

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що звільнений спікер Верховної Ради і перший номер у партійному списку "СН" Дмитро Разумков вписав у список партії лише трьох людей.  

Джерело: брифінг Арахамії у кулуарах ВР 7 жовтня

Пряма мова: "В списку його є три людини, яких він дійсно рекомендував і привів. Пан Мокан, пані Неллі Яковлєва і пан Козак.

Три людини, яких він, дійсно, записав у список своєю рукою".  

Деталі: Журналісти опонували Арахамії і зазначили, що Разумков рекомендував набагато більше людей до списку "СН", але голова фракції заперечив і сказав, що він і сам багатьох знав.

За словами Арахамії, політично "Слуга народу" і Разумков більше не можуть бути разом, тому що колишній спікер бажає бути самостійним політиком.

Він додав, що Разумков буде створювати своє окреме об’єднання.

Щодо покарання тих нардепів у "Слузі народу", які голосували проти відставки Разумкова, Арахамія заявив, що це внутрішньо фракційне питання.

Зокрема, проти відставки Разумкова голосували такі нардепи "СН": Людмила Буймістер, Олег Воронько, Артем Дмитрук, Оксана Дмитрієва, Володимир Козак, Василь Мокан, Неллі Яковлєва. 

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: АрахаміяСлуга народуРазумков Дмитро
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