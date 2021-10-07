"Свіжоспечений" чиновник КМДА погорів на хабарі - прокуратура

У Києві на одержанні хабара затримали посадовця Київської міської державної адміністрації.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: За матеріалами слідства, начальник управління Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю КМДА вимагав хабар від громадянина за те, щоб закрити очі на порушення будівельних норм, стандартів і правил, можливо допущених при проведенні реконструкції нежитлового приміщення по вул. Крутий узвіз у Києві.

фото прокуратури

7 жовтня посадовця затримали одразу після одержання 2000 доларів США неправомірної вигоди.

За місцем роботи затриманого проводять обшук.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Пряма мова Максимець: "В ході розмови з громадянином посадовець, який лише 2 тижні тому був призначений на посаду начальника управління, неодноразово зауважував, що готовий закрити очі на наявні недоліки при проведенні реконструкції. Сума неправомірної вигоди, яку чиновник зажадав отримати, становила 2 тисячі доларів".