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Україна в ОБСЄ розповіла про численні війська РФ біля кордонів

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 00:25
Україна в ОБСЄ розповіла про численні війська РФ біля кордонів

Росія повинна дати роз’яснення у рамках Віденського документу ОБСЄ з приводу розміщення російських збройних сил біля кордону з Україною після завершення військових навчань "Запад 2021".

Джерело: Постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ 7 жовтня у Відні, цитує Укрінформ

Пряма мова: "На тлі того, що 19 батальйонно-тактичних груп все ще перебувають на кордоні після закінчення військових навчань "Захід 2021", російська сторона все ще має виконати заходи щодо прозорості відповідно до Віденського документу 2011 року, як це було рекомендовано на спільному засіданні Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва 14 квітня.

Це – питання поваги до цієї Ради та поважних делегацій, а також стосується зобов’язань Росії у рамках ОБСЄ".

"Паралельно СММ засвідчує відчутні та систематичні обмеження оперативних можливостей на окупованих територіях.

Це передбачає глушіння сигналу безпілотників, загрози безпеці, невиправдані обмеження під приводом COVID-19 та перевірки безпеки тощо – відома російська модель поведінки, яка триває роками.

Чи існує якесь інше пояснення того, що понад 90% усіх цих обмежень діяльності СММ відбуваються на окупованих територіях, особливо в прикордонних районах, як не намір Росії приховувати свою протиправну діяльність на цих територіях?".

Деталі: Український посол нагадав, що весною цього року на тлі масового нарощування військ Росією біля кордону з Україною спостерігалося різке зростання кількості обстрілів з боку збройних формувань РФ в ОРДЛО, що лише засвідчило керованість конфлікту з боку Кремля.

Він також нагадав про рішення Росії закрити спостережну місію ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" та "Донецьк", "що свідчить про плани Росії продовжувати безперервні поставки озброєння та особового складу через неконтрольовану ділянку кордону, що може призвести до подальшої ескалації конфлікту".

Нагадаємо: На території Росії та Білорусі відбулися спільні масштабні військові навчання "Запад-2021", які тривали до 16 вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: УкраїнаРосіявійнаОБСЄ
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