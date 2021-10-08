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У Латвії невакцинованим особам заборонять відвідувати супермаркети

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 03:46
Фото з відкритих джерел

Рада з кризового управління в Латвії ухвалила оголосити в країні надзвичайний стан терміном на три місяці.

Джерело: Міністр сполучень Латвії Таліс Лінкайтс, цитує Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми півтора року боролися в країні з COVID-19, але боротьба не закінчиться, поки охоплення вакцинацією у групах ризику не сягне 90%, а в суспільстві в цілому не перевищить 75%. Це ще досить довгий шлях".

Деталі: Дане рішення ще має затвердити уряд.

Прем’єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш після засідання ради заявив, що мета введення надзвичайного стану – значно підвищити охоплення вакцинацією, ввівши суворіші обмеження для нещеплених. Посилено буде також контроль за дотриманням заходів безпеки.

Прем'єр підкреслив, що ситуація в Латвії важка через кількість нещеплених людей, а це впливає на систему охорони здоров'я: в лікарнях стрімко зростає кількість пацієнтів з COVID-19, що обмежує їх можливості надавати всі послуги.

Рада з кризового управління постановила, що особи, які не перехворіли і не щеплені від COVID-19 надалі зможуть здійснювати покупки тільки в магазинах товарів першої необхідності і будуть позбавлені можливості відвідувати супермаркети.

Каріньш заявив, що планується також скоротити час роботи магазинів.

Крім того, прийнято рішення ввести обмеження для щеплених: наприклад, на заходах в "зеленому", тобто безпечному режимі, введуть додаткові епідеміологічні вимоги – потрібно буде перебувати в масках, дотримуватися дистанції.

Також планується ввести обмеження на кількість учасників на певних заходах.

Рада закликала всюди, де можливо працювати віддалено.

Ці рішення вступлять в силу після затвердження на засіданні кабінету міністрів в п'ятницю.

Передісторія:

  • У правлячій коаліції Латвії в понеділок була досягнута домовленість посилити найближчим часом коронавірусні обмеження.

Теми: Латвіякарантинкоронавірус


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