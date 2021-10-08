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За добовою смертністю від коронавірусу Україна – шоста у світі

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 06:30
За добовою смертністю від коронавірусу Україна – шоста у світі
Фото: RFI

За добу 6 жовтня у світі діагностували майже 457 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Британії та Туреччині. У світі за добовою смертністю від коронавірусу Україна займає 6 місце.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 101 тисячу, у Британії – понад 40 тисяч і Туреччині – понад 30 тисяч нових інфікувань.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Росія та Німеччина.

Україна серед країн світу займає 7 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 4 позицію.

У світі за добовою смертністю від коронавірусу лідирують США і Росія. Україна займає 6 місце.

 
ДАНІ Worldometers

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Росія, Німеччина, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Німеччина, Україна.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 214 610 772 особи. Наразі нараховується майже 18 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 848 595 смертей від COVID-19.

Передісторія:

  • За добу 6 жовтня в Україні зафіксували 15 125 випадків захворювання на Covid-19 і 314 смертей від нього, госпіталізували з коронавірусною хворобою чи підозрою на неї 3 541 особу, одужали 4 380 осіб.

Українська правда

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Теми: коронавірус
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