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За добу в Україні додалося більше 16 тисяч нових хворих на ковід

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 08:20

За добу 7 жовтня в Україні зафіксовано 16 362 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: Серед нових хворих - 1 553 дітей та 431 медпрацівник.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1418), Дніпропетровській (1345), Львівській (1237), Харківській (1025) та Донецькій (949) областях.

Також за минулу добу: госпіталізовано – 3 526 осіб; летальних випадків – 241; одужало – 4 720 осіб.

 

За добу протестовано: методом ПЛР – 53 211 осіб, методом ІФА – 10 100 осіб, експрес-тестами – 43 558 осіб.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 514 005 осіб; одужало – 2 282 482 особи; летальних випадків – 58 081; проведено ПЛР-тестувань – 13 164 600.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019


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