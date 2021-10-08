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Повністю вакцинували вже понад 6 мільйонів українців

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 08:50
фото ЦГЗ

Понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини, з них отримали одну дозу – 7 421 450 людей

Минулої доби 127 685 людей вакцинували проти COVID-19.

Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані - 66 435 людей.

 

Протягом доби працювали: 936 мобільних бригад, 3 050 пунктів щеплення; 355 центрів вакцинації.

Загалом в Україні проведено 13 430 055 щеплень.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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