Повністю вакцинували вже понад 6 мільйонів українців

Понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я

Деталі: повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини, з них отримали одну дозу – 7 421 450 людей

Минулої доби 127 685 людей вакцинували проти COVID-19.

Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані - 66 435 людей.

Протягом доби працювали: 936 мобільних бригад, 3 050 пунктів щеплення; 355 центрів вакцинації.

Загалом в Україні проведено 13 430 055 щеплень.