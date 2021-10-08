Повністю вакцинували вже понад 6 мільйонів українців
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 08:50
Понад 6 мільйонів українців отримали дві дози вакцини проти COVID-19.
Джерело: Міністерство охорони здоров’я
Деталі: повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 008 605 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 421 452 людини, з них отримали одну дозу – 7 421 450 людей
Минулої доби 127 685 людей вакцинували проти COVID-19.
Одну дозу отримали 61 250 людей, повністю імунізовані - 66 435 людей.
Протягом доби працювали: 936 мобільних бригад, 3 050 пунктів щеплення; 355 центрів вакцинації.
Загалом в Україні проведено 13 430 055 щеплень.
Українська правда