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За пару тижнів мають обрати нового голову Верховного Суду: Данішевська більше не хоче

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 13:07
За пару тижнів мають обрати нового голову Верховного Суду: Данішевська більше не хоче
Валентина Данішевська, фото з supreme.court.gov.ua

Глава Верховного суду Валентина Данішевська не планує пропонувати свою кандидатуру на цю посаду повторно на пленумі суду 22 жовтня, її каденція завершується в листопаді 2021 року.

Джерело: Данішевська суддям Верховного суду після пленуму 8 жовтня

Пряма мова Данішевської: "Наступний пленум ми запланували на 22 жовтня. Я буду пропонувати 22 жовтня обрати наступного голову Верховного суду України. 

Ми хочемо це зробити в найкращих європейських традиціях завчасно. Як ви знаєте, Європейський суд з прав людини обрав голову Верховного Суду за пів року до того, як сплинуть повноваження голови. І цей час ми тоді використаємо для того, щоб я могла передати вже новому голові всі повноваження й досвід. 

Я не буду пропонувати свою кандидатуру. Скоро добігає кінця моя суддівська кар'єра. За ці 4 роки я відпрацювала 8, а якщо взяти до уваги кризу 2019 року і цього року, то думаю, що й усі 10. Тож мусимо шукати в наших рядах наступного голову Верховного суду. 

Деталі: Данішевська закликала колег подумати про висування кандидатур на посаду голови Верховного суду на наступний пленум. 

Довідка: Валентина Данішевська була обрана головою Верховного суду 30 листопада 2017 року. Раніше вона була суддею Арбітражного суду Запорізької області та директором благодійної організації "Центр комерційного права".

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховний суд
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