Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна ще на два тижні залишиться в "зеленому списку" ЄС

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 13:56
Україна ще на два тижні залишиться в зеленому списку ЄС
фото: unsplash

Україна ще як мінімум на два тижні залишиться у списку держав, громадяни яких можуть подорожувати до країн Євросоюзу без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Джерело: "Європейська правда".

Деталі: У п’ятницю Рада Європейського Союзу опублікувала оновлений перелік держав, звідки рекомендовано в’їзд. Рада ЄС вирішила не видаляти із нього жодну країну, натомість додала Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.

Тепер у переліку третіх країн, звідки ЄС рекомендує дозволити несуттєві поїздки, 16 країн, в тому числі Україна.

9 вересня Європейський Союз суттєво скоротив список країн, громадяни яких можуть подорожувати до ЄС без додаткових коронавірусних обмежень. До переліку викреслених потрапили чотири держави Східної Європи – Вірменія, Азербайджан, а також безвізові Албанія та Сербія. 

23 вересня Рада ЄС виключила Молдову і Боснію та Герцеговину з переліку країн, з яких дозволені несуттєві поїздки.

Варто підкреслити, що за формальними критеріями Україна вже зараз  не відповідає "нормам", встановленим європейським законодавством, які дозволяють в’їзд без обмежень.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСУкраїнакоронавірускордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
ЄС
Чехія хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року – президент
Українське "чорне" зерно на мільйони євро експортують до ЄС сумнівні компанії – OCCRP
Латиноамериканські країни не захотіли бачити Зеленського на саміті з ЄС – ЗМІ
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: