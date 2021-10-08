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Рада не змогла обрати першого віцеспікера

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 15:20
Рада не змогла обрати першого віцеспікера
Фото з сайту ВР

Верховна Рада не змогла обрати першого віцеспікера на засіданні 8 жовтня, до цього питання повернуться на наступному пленарному тижні.

Джерело: засідання парламенту 8 жовтня

Пряма мова спікера ВР Руслана Стефанчука: "За 226. Оголошую пленарне засідання закритим. Чергове пленарне засідання відбудеться 19 жовтня".   

Деталі: На посаду першого віцеспікера Верховної Ради претендували Олександр Корнієнко зі "Слуги народу" та Софія Федина з "Європейської солідарності".

Спершу спікер пропонував заслухати доповіді кандидатів на посаду.

Але голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія попросив перенести це питання на наступний пленарний тиждень.

"Європейська солідарність" просила розглянути 8 жовтня бюджет, а кадрові питання перенести на наступний тиждень. 

Після цього Стефанчук покликав до президії керівників фракцій і груп, і після короткої розмови з ними поставив на голосування пропозицію закрити засідання Ради.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаСлуга народу
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