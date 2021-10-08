Опалювальний сезон: львів'янам дадуть тепло вже в понеділок

Із понеділка, 11 жовтня, у Львові розпочнеться опалювальний сезон – опалення подаватимуть до шкіл, садочків, лікарень та до житлових будинків.

Джерело: заступниця міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк, Zaxid.net

Пряма мова Маруняк: "Розпочинаємо опалювальний сезон, тому що з п’ятниці на суботу буде похолодання, прогнозують мінус 1 градус, і така температура буде впродовж вихідних. Тому тепло будемо подавати до усіх будинків.

Станом на сьогодні будинки готові до подачі тепла, акти готовності підписані, водою системи заповнені, проведена повірка лічильників.

Ми плавно входимо в сезон. З 11 жовтня розпочинаємо запуск і поступово подаватимемо тепло у будинки, є логістика як все відбуватиметься. На кінець дня понеділка матимемо цифри, які будинки вже з теплом. Хочемо, щоб до вівторка усі були з теплом. Та, можливо, цей процес триватиме до середи".

Деталі: Маруняк повідомила, що в цю суботу буде робочий день для управляючих компаній, щоб перевірити будинки та підготувати їх до отримання тепла.

Синоптики попередили про похолодання у Львові та області: найближчими днями вночі температура повітря опуститься до -3 градусів.