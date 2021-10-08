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Львів просить Зеленського дати 98-річному ветерану УПА звання Героя України

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 17:46
фото: радіо свобода

Депутати Львівської міськради 8 жовтня одноголосно ухвалили рішення про звернення до Верховної Ради, уряду, президента України з проханням присвоїти звання Героя України сотенному Української повстанської армії, 98-річному Мирославу Симчичу.

Джерело: звернення Львівської міськради, яке цитує «Радіо Свобода»

Деталі: Це звернення підписали численні громадські організації Львівщини, українські військовослужбовці. Також Львівська міськрада звернулася до інших міських та обласних рад проголосувати за подання президентові про присвоєння Симчичу звання Герой України.

Дослівно: «Попереду нас чекає День Захисника України, в який вшановуватимемо героїзм наших борців, військові традиції. Для багатьох учасників бойових дій проти російської агресії одним із прикладів, які надихали стати на захист своєї батьківщини, був сотенний УПА Мирослав Симчич.

Пан Мирослав є одним із небагатьох живих свідків Другої світової війни, які боролися в лавах УПА за незалежність України. Ми маємо нагоду подякувати йому як живому герою, яким він є для кожного свідомого українця.

Просимо вас відповідно до норм указу президента від 2 грудня 2002 року «Про звання Героя України» внести відповідне подання і присвоїти «за здійснення визначного геройського вчинку» звання Героя України Мирославові Симчичу».

Довідково: Симчич проживає у Коломиї Івано-Франківської області. У 2013 році йому присвоєно звання «Почесний громадянин Львова».

Він 32,5 роки провів у радянських тюрмах і таборах. Він нікого зі своїх побратимів не видав. Симчич прославився боєм за Космач у січні 1945 року, коли разом зі своїми побратимами, Березівською сотнею, в якій воювали понад 200 упівців, знищив каральний полк НКВС, а це понад 400 осіб (разом із померлими від поранень). Ця битва є темою досліджень не лише українських істориків.

У Коломиї встановили пам’ятник воїну УПА, на якому написано, що Мирослав Симчич є прообразом усіх українських героїв.

Теми: ЛьвівЗеленськийнагороди


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