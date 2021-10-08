Німеччина запровадила карантин для невакцинованих мандрівників з України

Уряд Німеччини вніс Україну до списку країн з високим рівнем ризику зараження коронавірусом.

Як повідомляє "Європейська правда", рішення опубліковано на сайті Інституту Роберта Коха, який підпорядковується МОЗ Німеччини.

Наразі німецька влада ділить країни на два типи – з високим рівнем зараження та з ризиком поширення нових штамів. Україну внесли до першої категорії разом з Латвією, Естонією, Єменом та Брунеєм.

Згідно з правилами, приїжджі з цих країн повинні пройти 10-денний карантин після прибуття до Німеччини. Термін самоізоляції можна скоротити на 5 днів за умови негативного ПЛР-тесту.

Вакциновані мандрівники або ті, хто перехворів на коронавірус, звільняються від проходження карантину. Німеччина визнає вакцини Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen.

Для подорожей до Німеччини українцям потрібно заповнити спеціальну форму, надати негативний ПЛР-тест, антиген тест, довідку про одужання або сертифікат вакцинації, а для невакцинованих пройти карантин.

Нові правила набудуть чинності з 10 жовтня.

Нагадаємо, Україна ще як мінімум на два тижні залишиться у списку держав, громадяни яких можуть подорожувати до країн Євросоюзу без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

23 вересня Рада ЄС виключила Молдову і Боснію та Герцеговину з переліку країн, з яких дозволені несуттєві поїздки.

Варто підкреслити, що за формальними критеріями Україна вже зараз не відповідає "нормам", встановленим європейським законодавством, які дозволяють в’їзд без обмежень.