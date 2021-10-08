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Перелік професій з обов’язковою COVID-вакцинацією планують розширити – Радуцький

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 21:40
Перелік професій з обов’язковою COVID-вакцинацією планують розширити – Радуцький
фото: ЦГЗ

Глава комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький розповів, що Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, для яких вакцинація від коронавірусу є умовою допуску до робочого місця.

Джерело: Радуцький у Facebook

Деталі: Нардеп нагадав, що МОЗ затвердив перелік професій, які повинні бути обов’язковими. В іншому випадку їх відсторонять від роботи без збереження заробітної плати.

Також він зазначив, що цей перелік планують розширити.

Пряма мова Радуцького: Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг".

Нагадаємо: Міністерство охорони здоров'я затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19.

Українська правда

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Теми: МОЗвакцинаціякоронавірус
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