Сервіси Facebook "впали" вдруге за тиждень
П'ятниця, 8 жовтня 2021, 22:32
Користувачі скаржаться на проблеми у сервісів, що належать компанії Facebook - Instagram, Facebook і Whatsapp.
Джерело: downdetector, пресслужба Facebook в твіттері
Деталі: Через кілька днів після глобального падіння соцмереж, які не могли відновити 7 годин, ввечері в п'ятницю стався новий збій.
Найбільше постраждав Instagram - сервіс downdetector зафіксував понад 30 скарг на роботу програми.
Компанія Facebook повідомила, що знає про проблему і працює над відновленням роботи сервісів.
Станом на 22:30 в Україні деякі користувачі Instagram змогли увійти в додаток.
Українська правда