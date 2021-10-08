Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Сервіси Facebook "впали" вдруге за тиждень

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 22:32
Сервіси Facebook впали вдруге за тиждень

Користувачі скаржаться на проблеми у сервісів, що належать компанії Facebook - Instagram, Facebook і Whatsapp.

Джерело: downdetector, пресслужба Facebook в твіттері

Деталі: Через кілька днів після глобального падіння соцмереж, які не могли відновити 7 годин, ввечері в п'ятницю стався новий збій.

Найбільше постраждав Instagram - сервіс downdetector зафіксував понад 30 скарг на роботу програми.

Компанія Facebook повідомила, що знає про проблему і працює над відновленням роботи сервісів.

Станом на 22:30 в Україні деякі користувачі Instagram змогли увійти в додаток.

 

Українська правда
Теми: соцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
соцмережі
Росіяни запустили фейк про застосування "Азова" і "Кракена" у Франції – ЦПД
Threads перетнув позначку у 100 мільйонів користувачів
Акаунти з синьою позначкою у Twitter поширюють фейки про війну в Україні – BBC
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: