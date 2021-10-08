Сервіси Facebook "впали" вдруге за тиждень

Користувачі скаржаться на проблеми у сервісів, що належать компанії Facebook - Instagram, Facebook і Whatsapp.

Джерело: downdetector, пресслужба Facebook в твіттері

Деталі: Через кілька днів після глобального падіння соцмереж, які не могли відновити 7 годин, ввечері в п'ятницю стався новий збій.

Найбільше постраждав Instagram - сервіс downdetector зафіксував понад 30 скарг на роботу програми.

Компанія Facebook повідомила, що знає про проблему і працює над відновленням роботи сервісів.

Станом на 22:30 в Україні деякі користувачі Instagram змогли увійти в додаток.