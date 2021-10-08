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Помер один з перших українських ІТ-підприємців Олексій Мась

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 23:18
Помер один з перших українських ІТ-підприємців Олексій Мась
Олексій Мась, фото: Антон Осьмак у Facebook

У віці 47 років помер український айтівець, винахідник, засновник "Крафтових соцмереж" Олексій Мась.

Джерело: рідні Мася у соцмережах, "Детектор Медіа"

Деталі: Брат Мася Віктор повідомив, що айтівець помер 6 жовтня від хвороби. Якої – невідомо.

Один з його родичів розповів, що останні місяці Мась хворів й скасовував навіть віртуальні зустрічі.

Довідково: Олексій Мась – один з перших успішних українських інтернет-підприємців. Він створив, а у 2012 році продав поштовий сервіс Mail.ua. Його придбав Mail.ru приблизно за півмільйона доларів, після чого українські користувачі перейшли на російську платформу.

"Українська правда" у Threads

Теми: інтернетбізнес
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