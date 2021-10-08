Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом кожної людини

П'ятниця, 8 жовтня 2021, 23:55
ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом кожної людини

Рада ООН з прав людини у п’ятницю визнала доступ до чистого та здорового навколишнього середовища фундаментальним людським правом.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що голосування пройшло за "переважної підтримки попри критику з боку деяких країн, особливо США та Британії".

Текст резолюції, запропонований Коста-Рикою, Мальдівами, Марокко, Словенією та Швейцарією, був ухвалений 43 голосами "за", а 4 утрималися – Росія, Індія, Китай та Японія.

США участі в голосуванні не брали, оскільки вони не є одним з 47 членів Ради ООН з прав людини.

Резолюція вперше обговорювалася ще у 1990 роках, вона не має юридичної сили, але може формувати світові стандарти. Юристи, які беруть участь у судових справах щодо клімату, кажуть, що це ухвалення може допомогти їм вибудувати аргументи у справах, що стосуються навколишнього середовища та прав людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООНекологіяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

Усі новини...
ООН
Радбез ООН знову зібрався на вимогу Росії через постачання зброї Україні
Катастрофа МАУ: постраждалі держави подають позов проти Ірану до суду ООН
Блінкен обговорив з генсеком ООН майбутнє "зернової угоди" на тлі погроз РФ вийти з неї
Останні новини
18:40
Зеленський провів тригодинну Ставку: фортифікації й виробництво зброї
18:31
За три місяці через суди на користь Міноборони зараховано понад 21 мільйон
18:15
Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"
17:45
G7 все ближче до передачі Україні російських заморожених активів – FT
17:21
Болгарія, Румунія й Туреччина підпишуть угоду про розмінування Чорного моря
16:53
Голова Міноборони Естонії розповів Умєрову про план довгострокової підтримки України
16:40
фотоДодому повернули ще трьох дітей: із окупованої території та з Росії
16:33
фото"Їх просто залишили під ракетами": киянка розповіла про стан своїх дітей, яких не пустили в укриття
16:21
Президент Італії розповів, як вийти з "фрагментованої світової війни"
15:57
Італія отримає HIMARS
Усі новини...
Реклама: