ООН визнала чисту екологію невід’ємним правом кожної людини

Рада ООН з прав людини у п’ятницю визнала доступ до чистого та здорового навколишнього середовища фундаментальним людським правом.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що голосування пройшло за "переважної підтримки попри критику з боку деяких країн, особливо США та Британії".

Текст резолюції, запропонований Коста-Рикою, Мальдівами, Марокко, Словенією та Швейцарією, був ухвалений 43 голосами "за", а 4 утрималися – Росія, Індія, Китай та Японія.

США участі в голосуванні не брали, оскільки вони не є одним з 47 членів Ради ООН з прав людини.

Резолюція вперше обговорювалася ще у 1990 роках, вона не має юридичної сили, але може формувати світові стандарти. Юристи, які беруть участь у судових справах щодо клімату, кажуть, що це ухвалення може допомогти їм вибудувати аргументи у справах, що стосуються навколишнього середовища та прав людини.