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Смертник скоїв теракт в мечеті в Афганістані — понад 40 загиблих

Субота, 9 жовтня 2021, 00:40
AP Photo / Abdullah Sahil

У заповненій парафіянами-шиїтами мечеті в місті Кундуз на півночі Афганістану було скоєно теракт - щонайменше 46 людей загинули, щонайменше 143 - були поранені.

Джерело: AP з посиланням на агентство Aamaq, пов'язане з "ІДІЛ", джерела AFP, директор з культури та інформації уряду "Талібану" в Кундузі Матіулла Рохані у AFP

Деталі: Матіулла Рохані підтвердив AFP, що 46 людей загинули і 143 були поранені. Водночас AFP повідомляє про щонайменше 55 загиблих.

Лікар центральної лікарні Кундуза, який не хотів називати його імені, сказав, що "наразі ми отримали 35 трупів та понад 50 поранених". Ще одна лікарня, якою керують "Лікарі без кордонів" (MSF), отримала тіла щонайменше 15 людей.

Вибух прогримів під час п'ятничної полуденної молитви, головної події мусульманського релігійного тижня. Тими, хто  молиться,  були хазарейці, які тривалий час страждали від подвійної дискримінації як етнічна меншина і як послідовники шиїтського ісламу в країні з переважанням сунітів.

Відповідальність за атаку взяла "ІДІЛ".  Теракт, як зазначається, скоїв смертник – мусульманин-уйгур. Напад був спрямований як на шиїтів, так і на талібів через їх передбачувану готовність вигнати уйгурів з країни для задоволення вимог Китаю.

Теми: Афганістан


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