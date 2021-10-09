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Дослідження: На чверть більше людей почали страждати на тривожність та депресію за рік пандемії

Субота, 9 жовтня 2021, 02:40
Дослідження: На чверть більше людей почали страждати на тривожність та депресію за рік пандемії

Протягом першого року пандемії кількість випадків депресії і тривожності у світі збільшилася більш ніж на чверть, особливо серед жінок та молоді.

Джерело: дослідження, опубліковане в медичному журналі The Lancet, AFP

Деталі:  Зазначається, що існує тісний зв'язок між високим рівнем захворюваності COVID-19, обмеженнями на пересування і підвищеним рівнем депресії і тривожності.

У 2020 році ще 52 млн людей страждали від серйозного депресивного розладу і ще 76 млн осіб страждали від тривожності. Це 28-% і 26-% збільшення захворюваності відповідно.

Аналіз засвідчив, що жінки постраждали непропорційно більше, в основному тому, що заходи з пандемії посилили існуючу нерівність щодо здоров'я і соціальну нерівність в більшості країн. Додаткові обов'язки по догляду та домашні обов'язки, як і раніше в основному лягають на жінок, і жінки набагато частіше стають жертвами домашнього насильства, яке різко зросло під час пандемії.

Дослідження показало, що закриття шкіл і коледжів обмежувало здатність молодих людей вчитися, взаємодіяти з однолітками і отримувати роботу, що призводило до надмірних наслідків для психічного здоров'я серед 20-24-річних.

Аналізуючи дані, зібрані в Північній Америці, Європі та Східній Азії, дослідники змоделювали очікувану поширеність депресії і тривоги. Якби пандемія не відбулася, можна було б очікувати 193 млн  випадків депресії. Це у порівнянні з 246 млн випадків, які спостерігалися в 2020 році.

Аналогічним чином, що стосується тривожності, моделі передбачили 298 млн випадків тривожності у всьому світі без COVID-19, тоді як насправді фактична кількість випадків в минулому році становила 374 млн.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірус
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