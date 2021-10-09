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ЗМІ: США зустрінуться з "Талібаном" на перших переговорах на високому рівні після виводу військ

Субота, 9 жовтня 2021, 04:42

Делегація США зустрінеться з високопоставленими представниками бойовиків "Талібану" в катарській Досі в суботу та неділю на їхній першій особистій зустрічі на вищому рівні, відтоді як Вашингтон вивів свої війська з Афганістану.

Джерело:  два високопоставлені представники адміністрації США у Reuters

Деталі: Офіційні особи США заявили, що головним пріоритетом буде утримання талібів в їх прихильності тому, що вони не дозволять Афганістану знову стати осередком "Аль-Каїди" або інших екстремістів. Також на угруповання будуть тиснути, аби поліпшити доступ для гуманітарної допомоги.

Високопоставлений чиновник адміністрації на умовах анонімності сказав, що "ця зустріч не присвячено визнанню або наданню легітимності". За словами чиновника, Штати "як і раніше переконані в тому, що будь-яка легітимність повинна бути зароблена діями талібів. Їм необхідно мати стійкий послужний список".

До складу американської делегації на високому рівні увійдуть офіційні особи з Державного департаменту, USAID та розвідувального співтовариства США.

Нагадаємо: 31 серпня 2021 року Штати вивели свій військовий контингент з Афганістану, де таліби захопили владу.

Теми: Афганістан


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