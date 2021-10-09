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Нуланд, яка перебуває під санкціями РФ, їде до Москви

Субота, 9 жовтня 2021, 08:39
Нуланд під час візиту до Києва, president.gov.ua

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд 11 жовтня відвідає Москву, де зустрінеться з представниками російської влади.

Джерело: Держдеп США

Дослівно: "Заступник держсекретаря Вікторія Нуланд 11 жовтня вирушить до Москви (Росія) для зустрічі з вищими посадовими особами та іншими співрозмовниками для обговорення низки двосторонніх, регіональних та глобальних питань".

Деталі: Зазначається, що 14 жовтня Нуланд відвідає Ліван, а 15 жовтня – Великобританію.

Що передувало: Раніше про можливість візиту Нуланд до Москви повідомляв російський "Комерсант".

За даними видання, з Нуланд, скоріш за все, зустрінуться заступники міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков і Андрій Руденко. Перший курирує в МЗС РФ відносини з США, а другий – весь пострадянський простір, включаючи Україну. Не виключена зустріч Нуланд із заступником глави адміністрації президента РФ Дмитром Козаком, який курує від Кремля переговори по Донбасу у Тристоронній контактній групі, йшлося в публікації.

У вересні Нуланд приїжджала до Києва і заявила, що Сполучені Штати зацікавлені в успіху Нормандських переговорів, а тому готові надавати допомогу.

Українська правда
Теми: СШАРосія


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