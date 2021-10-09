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На Рівненщині не вакцинованих від поліомієліту дітей не допустять до навчання

Субота, 9 жовтня 2021, 13:24
На Рівненщині не вакцинованих від поліомієліту дітей не допустять до навчання
loda.gov.ua

На Рівненщині впродовж 90 днів хочуть вакцинувати від поліомієліту всіх дітей до 5 років включно, незалежно від раніше проведеної вакцинації, а невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання

Джерело: МОЗ за підсумками позачергового засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області через випадок поліомієліту у 1,5 річної дитини

Дослівно: "Впродовж 14 днів – з 11 по 22 жовтня в області відбудеться невідкладний "нульовий" тур вакцинації з використанням інактивованої поліомієлітної вакцини на території області, де зафіксовано випадок (Rapid response vaccination (Round Zero)), для дітей до 5 років включно незалежно від раніше проведеної вакцинації.

Наступні три раунди будуть тривати впродовж 90 днів та охоплювати усе населення області цієї вікової групи".

"Комісія ТЕБ та НС також прийняла рішення про те, що невакцинованих дітей не будуть допускати до навчання. Для таких дітей буде забезпечено інші форми навчання".

Деталі: У МОЗ зазначили, що випадок поліо класифікований як надзвичайна ситуація біологічного характеру обласного масштабу.

"Лише 53% малюків віком до року отримали планові щеплення в 2021 році. Враховуючи випадок захворювання на поліомієліт, тепер маємо здійснити додатковий тур і вакцинувати всіх дітей регіону, аби захистити дітей від інфікування", - йдеться в повідомленні.

Міністерство посилається на висновок ВООЗ, який ідентифікує випадок захворювання як спалах, і визначає, що вірус має зв’язок з вірусами афгансько-пакистанського походження, які зараз циркулюють у Таджикистані.

Що передувало: 6 жовтня стало відомо, що в Україні підтвердили випадок паралічу, спричиненого поліомієлітом, у 1,5-річної дитини з Рівненської області.

В Україні про зараження поліомієлітом востаннє повідомляли у 2015 році. 

З листопада 2020 року спалах поліомієліту триває в Таджикистані. Дикий поліовірус також поширюється в Афганістані та Пакистані.

Українська правда
Теми: Рівненська областьвакцинація
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