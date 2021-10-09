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У Грузії заявили, що Саакашвілі почав вживати мед і сік

Субота, 9 жовтня 2021, 15:52
У Грузії заявили, що Саакашвілі почав вживати мед і сік
фото з Facebook Саакашвілі

Експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який раніше оголосив голодування у грузинській в'язниці, почав вживати мед і натуральний сік.

Джерело: начальник Спеціальної пенітенціарної служби Грузії Ніка Цхварашвілі, повідомляє Грузія online, Саакашвілі у Facebook

Пряма мова Цхварашвілі: "В понеділок була виготовлена ​​особиста картка. У нього був доступ до різних продуктів, включаючи натуральні соки, мед, а після підтвердження замовлення, наскільки мені відомо, він уже отримав кілька банок меду, а також кілька літрів натурального соку.

Він почав приймати їжу, в тому числі мед, натуральний сік, що фактично говорить про те, що так чи інакше, організму не загрожує виснаження".

Деталі: Разом з тим, на Facebook-сторінці Саакашвілі з'явилося його звернення до міжнародного співтовариства, у якому політик заявив про незаконне утримання під вартою без суду.

Дослівно Саакашвілі: "Відповідно до законодавства Грузії, будь-яка особа, затримана на підставі чинної та триваючої справи, має бути негайно доставлена до суду.

Мене вже 9 днів тримають у тюрмі без слухання, і моєму адвокату суддя у справі сьогодні сказав, що в найближчі тижні слухань не очікується.

Існує очевидна спроба не допустити моєї появи на публіці перед запланованим другим туром виборів, у той час, як майже в кожному великому місті моя партія йде слідом за партією Іванішвілі".

Передісторія:

  • Саакашвілі перебуває в пенітенціарній установі №12 у Руставі, куди політик був поміщений після затримання 1 жовтня.
  • Він оголосив голодування і, швидше за все, відмовиться від видачі Україні.
  • У 2018 році Саакашвілі визнали винним за двома справами. Його засудили до 3 років позбавлення волі за помилування колишніх співробітників МВС, засуджених у справі Сандро Гіргвліани, та ще до 6 років - у справі щодо побиття колишнього депутата Валерія Гелашвілі.
  • За даними прокуратури Грузії, після прибуття політика до країни 1 жовтня проти нього порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний перетин грузинського кордону. Це вже п’ята кримінальна справа проти нього.

Читайте також: Врятувати Саакашвілі: чи може Україна витягнути політика з грузинської в'язниці

"Українська правда" в Threads

Теми: СаакашвіліГрузія
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