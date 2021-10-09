Росія назвала "іноагентами" Bellingcat та журналістів Радіо Свобода

Міністерство юстиції Росії 8 жовтня внесло до реєстру "ЗМІ – іноземних агентів" дев’ятьох журналістів і три медіаорганізації.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: До переліку потрапили журналісти Радіо Свобода і його проєктів Тетяна Вольтська, Катерина Клепиковська і Олена Соловйова. Також у списку тепер журналісти телеканалу "Настоящее время" (створеного Радіо Свобода у співпраці з "Голосом Америки") Єлизавета Сурначова і Роман Перл.

У список внесли й проєкт розслідувань Bellingcat, журналіста телеканалу "Дождь" (який був визнаний "іноагентом") Данила Сотникова, кореспондента Російської служби Бі-бі-сі Андрія Захарова, журналіста Євгена Симонова, а також юристку і керівницю "Центру захисту прав ЗМІ" (визнаного "іноагентом" раніше) Галину Арапову.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай засудив рішення Мін’юсту Росії.

Пряма мова Флая: "Сьогоднішнє рішення Кремля щодо п’яти громадян Росії, які співпрацюють з Радіо Свобода, це чергова спроба змусити замовкнути незалежні медіа в Росії. Ми продовжимо боротися з абсурдним використанням "закону про іноземних агентів" як інструменту контролю над інформацією, необхідною російським громадянам. Наша прихильність служінню нашій аудиторії в Росії не похитнеться".

Більше деталей: Сурначова, Сотников і Захаров раніше співпрацювали з виданням "Проєкт", яке визнане в Росії "небажаною організацією", а його колишній головний редактор Роман Баданін внесений до реєстру "ЗМІ-іноагентів".

Бі-бі-сі у своїй заяві категорично відкинула рішення російської влади про внесення Андрія Захарова в реєстр "ЗМІ-іноагентів": "Протягом 80 років Російська служба BBC News є життєво важливим джерелом точних і неупереджених новин для російськомовної аудиторії".

З організацій, крім Bellingcat, у список "ЗМІ-іноагентів" потрапили компанія "МЕМО", яка є засновником видання "Кавказький вузол", і компанія – власник видання M.News.

Довідково: На даний момент до реєстру ЗМІ – "іноземних агентів" у Росії внесені вже 85 осіб і організацій, з початку 2021 року список збільшився на 68 пунктів.

Закон про "іноземних агентів" у РФ ухвалили в 2012 році, включивши спочатку в цей список тільки некомерційні організації, які отримують фінансування з-за кордону.

Закон про ЗМІ – "іноземних агентів" у Росії був ухвалений у 2017 році. Після цього російська влада визнала "іноагентами" Радіо Свобода, "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", телеканал "Дождь" і багато інших незалежних видань, а також десятки журналістів.