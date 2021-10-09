Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Росія назвала "іноагентами" Bellingcat та журналістів Радіо Свобода

Субота, 9 жовтня 2021, 18:19
Фото з сайту jourdom.ru

Міністерство юстиції Росії 8 жовтня внесло до реєстру "ЗМІ – іноземних агентів" дев’ятьох журналістів і три медіаорганізації.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: До переліку потрапили журналісти Радіо Свобода і його проєктів Тетяна Вольтська, Катерина Клепиковська і Олена Соловйова. Також у списку тепер журналісти телеканалу "Настоящее время" (створеного Радіо Свобода у співпраці з "Голосом Америки") Єлизавета Сурначова і Роман Перл.

У список внесли й проєкт розслідувань Bellingcat, журналіста телеканалу "Дождь" (який був визнаний "іноагентом") Данила Сотникова, кореспондента Російської служби Бі-бі-сі Андрія Захарова, журналіста Євгена Симонова, а також юристку і керівницю "Центру захисту прав ЗМІ" (визнаного "іноагентом" раніше) Галину Арапову.

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай засудив рішення Мін’юсту Росії.

Пряма мова Флая: "Сьогоднішнє рішення Кремля щодо п’яти громадян Росії, які співпрацюють з Радіо Свобода, це чергова спроба змусити замовкнути незалежні медіа в Росії. Ми продовжимо боротися з абсурдним використанням "закону про іноземних агентів" як інструменту контролю над інформацією, необхідною російським громадянам. Наша прихильність служінню нашій аудиторії в Росії не похитнеться".

Більше деталей: Сурначова, Сотников і Захаров раніше співпрацювали з виданням "Проєкт", яке визнане в Росії "небажаною організацією", а його колишній головний редактор Роман Баданін внесений до реєстру "ЗМІ-іноагентів".

Бі-бі-сі у своїй заяві категорично відкинула рішення російської влади про внесення Андрія Захарова в реєстр "ЗМІ-іноагентів": "Протягом 80 років Російська служба BBC News є життєво важливим джерелом точних і неупереджених новин для російськомовної аудиторії".

З організацій, крім Bellingcat, у список "ЗМІ-іноагентів" потрапили компанія "МЕМО", яка є засновником видання "Кавказький вузол", і компанія – власник видання M.News.

Довідково: На даний момент до реєстру ЗМІ – "іноземних агентів" у Росії внесені вже 85 осіб і організацій, з початку 2021 року список збільшився на 68 пунктів.

Закон про "іноземних агентів" у РФ ухвалили в 2012 році, включивши спочатку в цей список тільки некомерційні організації, які отримують фінансування з-за кордону.

Закон про ЗМІ – "іноземних агентів" у Росії був ухвалений у 2017 році. Після цього російська влада визнала "іноагентами" Радіо Свобода, "Голос Америки", телеканал "Настоящее время", телеканал "Дождь" і багато інших незалежних видань, а також десятки журналістів.

Теми: цензураРосіясвобода словаЗМІ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

У МВС підтвердили, що в крові Полякова знайшли метадон

Лікар Саакашвілі повідомив про його захворювання: стан погіршився

До будинку Порошенка принесли гарбузи, дві акції тривають

доповнено"Тебе судитимуть за вагнергейт": під будинком Зеленського проходить мітинг

Фура в'їхала в маршрутку на Одещині: 2 загиблих, 9 постраждалих

фотоАкція біля будинку Порошенка: на учасника склали адмінпротокол

Усі новини...
цензура
СБУ заперечує тиск на КМДА щодо розслідування про Зеленського
Стали відомі деталі спроби зриву показу розслідування про Зеленського "Офшор 95"
Путін хоче, аби ЗМІ писали на держзамовлення, а не "копирсалися в брудній білизні еліт"
Останні новини
03:24
ЄС закликає Білорусь скасувати смертну кару
02:38
В Єгипті розслідують інцидент із тисячами викинутих вакцин проти COVID-19
01:40
Blue Origin переносить суборбітальний політ через погодні умови
00:56
Невдовзі подолаємо 60% шляху в боротьбі з коронавірусом – ВООЗ
00:18
Збірна Франції перемогла Іспанію у фіналі Ліги націй УЄФА
23:46
"Залишаюся в ЄС": у Варшаві пройшов багатотисячний антиурядовий мітинг
23:22
Україна вимагає від НАТО стратегічної ясності щодо членства – Стефанішина
22:49
У МВС підтвердили, що в крові Полякова знайшли метадон
22:34
Лікар Саакашвілі повідомив про його захворювання: стан погіршився
21:30
Порошенко заявив, що Зеленський став на рейки Антимайдану
Усі новини...