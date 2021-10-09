У Туреччині затримали групу озброєних росіян, їх підозрюють у шпигунстві

У Туреччині силовики затримали 6 осіб за підозрою в шпигунстві, турецькі ЗМІ повідомили про наявність у затриманих російських паспортів.

Джерело: CNN Turk, видання Yeniakit, Новая газета з посиланням на Haber Turk

Деталі: Зазначається, що росіян затримали у Стамбулі та Анталії під час успішної спільної спецоперації турецької поліції і розвідки країни.

6 осіб з паспортами РФ підозрюються в шпигунстві й підготовці збройного нападу.

У затриманих вилучили три пістолети, один з яких був оснащений глушником та лазерним прицілом, а також магазини для зброї та набої.

За даними турецьких силовиків, яких цитують місцеві ЗМІ, затримані готували збройний напад в Стамбулі і збирали конфіденційну інформацію з метою "політичного або військового шпигунства".

Вилучені речі під час затримання підозрюваних CNN Turk