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У Туреччині затримали групу озброєних росіян, їх підозрюють у шпигунстві

Субота, 9 жовтня 2021, 19:14
У Туреччині затримали групу озброєних росіян, їх підозрюють у шпигунстві
Турецькі поліцейські, фото з сайту 63 olay

У Туреччині силовики затримали 6 осіб за підозрою в шпигунстві, турецькі ЗМІ повідомили про наявність у затриманих російських паспортів.

Джерело: CNN Turk, видання Yeniakit, Новая газета з посиланням на Haber Turk

Деталі: Зазначається, що росіян затримали у Стамбулі та Анталії під час успішної спільної спецоперації турецької поліції і розвідки країни.

6 осіб з паспортами РФ підозрюються в шпигунстві й підготовці збройного нападу.

У затриманих вилучили три пістолети, один з яких був оснащений глушником та лазерним прицілом, а також магазини для зброї та набої.

За даними турецьких силовиків, яких цитують місцеві ЗМІ, затримані готували збройний напад в Стамбулі і збирали конфіденційну інформацію з метою "політичного або військового шпигунства".

 
Вилучені речі під час затримання підозрюваних
CNN Turk
Вилучені речі під час затримання підозрюваних
Вилучені речі під час затримання підозрюваних
CNN Turk

Теми: шпигунствоРосіяТуреччина
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