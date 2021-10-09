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Сенсація на виборах у Чехії: партія влади програла, прем’єром має стати Фіала

Субота, 9 жовтня 2021, 20:25
Сенсація на виборах у Чехії: партія влади програла, прем’єром має стати Фіала
Петр Фіала, фото denik.cz

Підрахунок голосів на виборах у Чехії засвідчив поразку правлячої партії, ліберальні партії сформують уряд, а комуністи вперше лишилися поза парламентом.

Про це свідчать попередні результати підрахунку голосів після виборів, що відбулися 8-9 жовтня, передає "Європейська правда".

Опитування та перші результати з дільниць прогнозували, що перше місце обійме партія ANO чинного прем’єра Андрея Бабіша, однак підрахунок бюлетенів з великих міст, які зазвичай дораховують найпізніше, змінив переможця.

Після підрахунку 99,5% голосів перший рядок утримує блок Spolu, що отримує 27,72% Це – праволеберальний союз, що вже має фракцію у парламенті (контролює 20% мандатів, зараз представництво зросте майже удвічі). Очільник цієї партії Петр Фіала, швидше за все, стане прем’єром.

На другому місці чинна партія влади ANO із 27,2%, і відрив від переможця зростає.

Третє місце обіймає ще один ліберальний блок – Партія Піратів та STAN, що мають 15,54%. На четвертому – ультранацоіналісти та праворадикали з партії "Свобода та пряма демекратія". Сенсацією цих виборів стало те, що вони, всупереч прогнозам, взяли менше 10%, а саме 9,59% голосів.

Усі інші партії не долають 5% прохідний бар’єр. Це означає, що за межами парламенту уперше в історії сучасної Чехії лишається комуністична партія (4,61%). Загалом до парламенту не потрапила жодна ліва партія.

ЗА цих результатів виборів гарантованою вважають коаліцію ліберальних партій (Spolu, Партія Піратів та STAN), що матимуть 108 голосів у парламенті з 200 місць. Посаду прем’єра швидше за все обійме Петр Фіала.

Реакція Петра Фіали на попередні результати виборів:

Детальніше про політичні розклади читайте в статті "Земан йде ва-банк".

Також радимо до перегляду відео "Чи є Чехія проросійською?", яке пояснює ставлення Чехії до нашої держави.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориЧехія
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