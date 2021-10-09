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Канцлер Австрії Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу

Субота, 9 жовтня 2021, 21:29
Себастьян Курц, скрін з відео

Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що йде з посади.

Джерело: BBC, The Guardian

Деталі: В Австрії поглибилася політична криза через корупційну справу проти канцлера Себастьяна Курца, його партнери по коаліції зажадали змінити очільника уряду.

Після цього Курц заявив, що йде у відставку і запропонував міністра закордонних справ країни Олександра Шалленберга в якості свого наступника.

Пряма мова Курца: "Зараз нам потрібні стабільні умови. Тому, аби вийти з тупикової ситуації, я хочу запобігти хаосу та забезпечити стабільність".

Що передувало: Партія "Зелених", яка є молодшим партнером по коаліції з партією Курца, в п'ятницю, 8 жовтня, провела переговори з трьома опозиційними партіями, які раніше закликали Курца піти у відставку і планують оголосити вотум недовіри на спеціальній сесії парламенту у вівторок.

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Теми: скандалкорупціяАвстрія


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