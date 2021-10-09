Канцлер Австрії Курц пішов у відставку на тлі корупційного скандалу
Канцлер Австрії Себастьян Курц оголосив, що йде з посади.
Джерело: BBC, The Guardian
Деталі: В Австрії поглибилася політична криза через корупційну справу проти канцлера Себастьяна Курца, його партнери по коаліції зажадали змінити очільника уряду.
Після цього Курц заявив, що йде у відставку і запропонував міністра закордонних справ країни Олександра Шалленберга в якості свого наступника.
Пряма мова Курца: "Зараз нам потрібні стабільні умови. Тому, аби вийти з тупикової ситуації, я хочу запобігти хаосу та забезпечити стабільність".
Що передувало: Партія "Зелених", яка є молодшим партнером по коаліції з партією Курца, в п'ятницю, 8 жовтня, провела переговори з трьома опозиційними партіями, які раніше закликали Курца піти у відставку і планують оголосити вотум недовіри на спеціальній сесії парламенту у вівторок.
Нагадаємо:
- Прокуратура провела обшуки в канцелярії Курца і в штаб-квартирі його консервативної Австрійської народної партії.
- У квітні правоохоронні органи Австрії почали розслідування про корупцію, в якій фігурують високопосадовці і найближчі соратники Курца.
- Курца також підозрюють у неправдивих свідченнях парламентському комітету, сформованому для розслідування політичного скандалу, що повалив його колишній уряд.