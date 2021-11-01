Лідери G20 прийняли заяву щодо клімату без конкретних зобов'язань

Лідери G20 погодили підсумкову заяву, в якій міститься заклик до "конструктивних та ефективних" дій щодо обмеження глобального потепління, однак її критикують за відсутність конкретних зобов'язань.

Джерело: Reuters

Деталі: Президент США Джо Байден висловив розчарування неможливістю зробити більше і звинуватив Китай і Росію в тому, що вони не представили своїх пропозицій.

"Розчарування пов'язане з тим фактом, що Росія і Китай практично не виявили жодних зобов'язань по боротьбі зі зміною клімату", - сказав Байден журналістам.

Хоча країни G20 пообіцяли припинити фінансування вугільної енергетики за кордоном, вони не встановили графіку поетапної відмови від неї у своїх країнах і пом'якшили формулювання обіцянки скоротити викиди метану – ще одного потужного парникового газу.

"Це був момент для G20, щоб діяти з відповідальністю, яку вони несуть як найбільші джерела викидів, але ми бачимо лише півзаходи, а не конкретні термінові дії", - сказала Фрідеріке Родер, віце-президент групи захисту сталого розвитку Global Citizen.

У підсумковому документі саміту йдеться, що поточні національні плани щодо скорочення викидів слід посилити "у разі потреби", і не згадується 2050 як дата досягнення чистих нульових викидів вуглецю.

Лідери визнали "ключову актуальність" припинення чистих викидів "до середини століття або близько цього". Вони прибрали дату 2050 року, зазначену у попередніх версіях заключної заяви, що зробило мету менш конкретною.

"Ми визнаємо, що вплив зміни клімату за 1,5°C набагато менший, ніж за 2°C. Збереження 1,5°C у межах досяжності вимагатиме значних та ефективних дій та зобов'язань з боку всіх країн", – йдеться у комюніке.

При цьому прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі, який головував на зустрічі в Римі, привітав остаточну угоду, заявивши, що вперше всі країни G20 погодилися з важливістю обмеження глобального потепління на рівні 1,5 градусів за Цельсієм.