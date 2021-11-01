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Речниця Білого дому отримала позитивний тест на Covid

Понеділок, 1 листопада 2021, 00:28
Джен Псакі

Прессекретар Білого дому Джен Псакі повідомила в неділю ввечері, що отримала позитивний результат на COVID-19 після того, як вирішила не їхати із президентом США Джо Байденом на саміт G20 в Рим, оскільки члени її родини раніше отримали позитивні тести.

Джерело: Псакі, цитує Daily Mail

Пряма мова: "Востаннє я контактувала з президентом (Байденом – ред.) у вівторок, коли ми сиділи на відстані більше ніж шість футів одне від одного і були в масках".

"Завдяки вакцині я відчув лише легкі симптоми, що дозволило мені продовжувати працювати з дому".

Деталі: Прессекретар Білого дому зазначила, що після консультацій прийняла рішення в середу не супроводжувати Байдена у закордонній поїздці через позитивні ковід-тести її родини.

Псакі додала, що планує повернутися до роботи після 10-денного домашнього карантину.

Теми: СШАкоронавірус


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