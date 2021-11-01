У Бразилії обвалилася печера, загинули 9 рятувальників

Загалом 26 рятувальників брали участь у навчанні, коли частина печери обвалилася в Бразилії, в результаті чого 16 людей опинилися в пастці, 9 із них загинули.

Джерело: Sky News

Деталі: Щонайменше дев'ять рятувальників загинули та один отримав травми після того, як на них обвалилася печера під час навчань.

Рятувальна група в Бразилії проводила навчання в печері вранці в неділю, коли частина її впала на них, у пастці опинилися 10 людей.

За даними пожежної служби Сан-Паулу, врятований отримав численні переломи та переохолодження і був доставлений до лікарні.

Поліція повідомила, що ще шестеро людей отримали легкі травми.

У заяві Міністерства громадської безпеки додали, що роботи з порятунку постраждалих розпочалися на світанку в неділю, і протягом дня на місці події було задіяно близько 75 рятувальників.