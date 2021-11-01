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1,7 мільйона щеплень проти коронавірусу зробили в Україні за тиждень

Понеділок, 1 листопада 2021, 08:38
Фото з офіційного порталу Києва kyivcity.gov.ua

На тлі посилення обмежень для невакцинованих громадян за останній тиждень жовтня в Україні зробили 1 740 231 щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19.

Джерело: дані Міністерства охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "За минулий тиждень зроблено 1 740 231 щеплень! Для порівняння це більше, ніж за весь червень!".

Деталі: У неділю 31 жовтня 117 818 людей було щеплено проти Covid-19: першу дозу вакцини  отримали 89 546 людей, другу дозу – 28 272 людини.

З 24 лютого роведено 17 695 591 щеплення, щеплено 10 245 775 людей.

Із них одну дозу вакцини отримали 10 245 773  людини, повністю імунізовані – 7 449 818  людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціяепідеміякоронавірусCovid-2019медицина


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