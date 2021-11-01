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Легковик влетів у вантажівку на Кіровоградщині: загинули дорослий і 3 дітей

Понеділок, 1 листопада 2021, 09:31
Фото ілюстративне з pixabay.com

Один дорослий і троє дітей загинули у результаті зіткнення легкового автомобіля і вантажівки у Кіровоградській області.  

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція Кіровоградської області

Дослівно ДСНС: "сталося зіткнення легкового та вантажного автомобілів, внаслідок чого загинуло 4 особи, з них 3 дитини (2005, 2009 та 2010 р.н.)".

Деталі: Аварія сталася 1 листопада о 1:05 на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий  Ріг – Запоріжжя" поблизу с. Новошевченкове Кропивницького району.

За даними поліції, водій автомобіля "КІА Sportage" під час здійснення маневру обгону транспортного засобу, який рухався попереду, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою Renault.

Внаслідок пригоди 46-річний водій КІА та троє неповнолітніх пасажирів, віком 12, 14 та 16 років, загинули на місці події.

Особи загиблих встановлено. Всі вони жителі міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження. Поліція встановлю всі обставини ДТП.

Українська правда
Теми: аваріяКіровоградська областьдіти


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